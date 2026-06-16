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Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून आने से पहले ही 65 प्रतिशत अधिक बारिश, जानिए कब दस्तक दे रहा मानूसन

Monsoon In Rajasthan: राजस्थान में जून के पहले पखवाड़े में सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक बरसात हो चुकी है। मानसून अभी महाराष्ट्र में अटका हुआ है। राजस्थान में इसी महीने के अंतिम सप्ताह में मानसून पहुंचने की संभावना है।

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जयपुर

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Santosh Trivedi

Jun 16, 2026

Rajasthan rain

राजस्थान में बारिश के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Monsoon 2026: थार मरुस्थल लगातार बरसात वाला हिस्सा बनते जा रहा है। वर्ष 2025 में रिकॉर्ड बारिश के बाद 2026 में भी मानसून से पहले ही राजस्थान में जून के पहले पखवाड़े में सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक बरसात हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में 100 प्रतिशत और पश्चिमी राजस्थान में 27 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। हर महीने चार से पांच पश्चिमी विक्षोभ आने और उसको अरब सागर की नमी मिलने से बादल बरस रहे हैं। मानसून अभी महाराष्ट्र में अटका हुआ है। उसके मुम्बई पहुंचने की सामान्य तारीख 10 जून है लेकिन 15 जून तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में राजस्थान में इसी महीने के अंतिम सप्ताह में मानसून पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा।

प्रदेश में बरसात का पैटर्न बदल रहा है। एक जून से लेकर 15 जून तक राजस्थान में सामान्य बारिश 15 मिलीमीटर है लेकिन प्रदेश में अब तक 24.8 मिमी बरसात हो चुकी है। भरतपुर, धौलपुर, बूंदी जैसे हिस्सों में 200 से 400 प्रतिशत अधिक बरसात हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार इस साल ऑवर ऑल मानसून भले ही कमजोर रहे लेकिन राजस्थान में अच्छी खासी बारिश प्राप्त हो जाएगी।

2019 के बाद बारिश वाले सर्वाधिक चार साल

  • थार प्रदेश में बारिश में यह उछाल अनवरत घटना है। आंकड़ों के अनुसार 2019, 2022, 2024 और 2025 राज्य के अब तक के 10 सबसे अधिक बारिश वाले मानसून सीजन में शामिल रहे हैं।
  • वहीं 2011 से 2025 के बीच पांच बार राजस्थान ने अपने 10 सबसे नम मानसून सीजन दर्ज किए हैं।
  • वर्ष 2025 में जून से सितंबर के बीच राजस्थान में 715.2 मिमी बारिश हुई, जबकि सामान्य वर्षा 435.6 मिमी है। यह सामान्य से 64 प्रतिशत अधिक रही और 1917 के बाद राज्य का दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला मानसून सीजन बना। इससे पहले 1917 में 844.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। 2025 की वर्षा 1908 में दर्ज 682.2 मिमी के रिकॉर्ड को भी पार कर गई।
  • पिछले साल प्रदेश के 33 में से 20 जिलों में सामान्य से 60 प्रतिशत या उससे अधिक वर्षा दर्ज हुई, जिन्हें ‘लार्ज एक्सेस’ श्रेणी में रखा गया। 12 अन्य जिलों में सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। केवल एक जिला सामान्य वर्षा की श्रेणी में रहा।

पिछले वर्षों में लगातार अधिक बरसात

वर्ष 2010 और 2020 के दशक में केवल 2014 और 2018 ऐसे वर्ष रहे, जब वर्षा सामान्य या सामान्य से कम रही। अधिकांश वर्षों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। 2011 और 2019 में वर्षा सामान्य से 41 प्रतिशत अधिक रही थी।

बारिश के साथ गर्मी भी बढ़ रही थार में

वर्ष 2001 से 2020 के बीच उपग्रह आंकड़ों के अनुसार भूमि सतह में हो रहे बदलाव पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं। इसमें भारत-पाकिस्तान का थार मरुस्थल प्रमुख ‘हॉटस्पॉट’ के रूप में उभरा। थार में वनस्पति की हरियाली (एनडीवीआई) और घनत्व (एलएआई) में वृद्धि हुई है। इसके साथ ही मिट्टी की नमी और कृषि विस्तार ने भूमि की चमक कम कर दी, जिससे अधिक सूर्य ऊर्जा अवशोषित होने लगी। भूमि की परावर्तन क्षमता (एल्बिडो) कम होने से गर्मी बढ् रही है।

ट्रफ लाइन नीचे सरकी, अरब सागर भी दे रहा नमी

पिछले कुछ समय से मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर से सामान्य थोड़ा नीचे सरक गई है जिससे कारण पश्चिमी राजस्थान में बारिश का स्तर बढ़ा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ अब अरब सागर से भी नमी मिल रही है। दोनों सागरों की नमी से भी बारिश की तीव्रता में इजाफा हुआ है।

पूरे देश में 2026 के मानसून के सामान्य से कमजोर रहने की आशंकाओं के बावजूद राजस्थान में बारिश का यह असामान्य उछाल उल्लेखनीय है। अत्यधिक बारिश के वर्ष लगातार बढ़ रहे हैं यानी मानसून पहले की तुलना में अधिक अनियमित और चरम होता जा रहा है।

  • प्रो. नरपत सिंह राठौड़, भूगोलवेत्ता

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Published on:

16 Jun 2026 05:49 pm

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