Rajasthan Monsoon: राजस्थान में मानसून आने से पहले ही 65 प्रतिशत अधिक बारिश, जानिए कब दस्तक दे रहा मानूसन

Rajasthan Monsoon 2026: थार मरुस्थल लगातार बरसात वाला हिस्सा बनते जा रहा है। वर्ष 2025 में रिकॉर्ड बारिश के बाद 2026 में भी मानसून से पहले ही राजस्थान में जून के पहले पखवाड़े में सामान्य से 65 प्रतिशत अधिक बरसात हो चुकी है। पूर्वी राजस्थान में 100 प्रतिशत और पश्चिमी राजस्थान में 27 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। हर महीने चार से पांच पश्चिमी विक्षोभ आने और उसको अरब सागर की नमी मिलने से बादल बरस रहे हैं। मानसून अभी महाराष्ट्र में अटका हुआ है। उसके मुम्बई पहुंचने की सामान्य तारीख 10 जून है लेकिन 15 जून तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में राजस्थान में इसी महीने के अंतिम सप्ताह में मानसून पहुंचने की संभावना है। प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा।