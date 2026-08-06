जयपुर में तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रदर्शन, ट्रांसफर की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे पर अड़े टीचर

Rajasthan Teachers Protest: जयपुर: राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला नीति को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर डटे हजारों शिक्षकों ने प्रशासन और पुलिस को बैकफुट पर लाने के लिए Gen-Z जैसा विरोध प्रदर्शन का तरीका अपना लिया है। शिक्षक न केवल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, बल्कि कार्रवाई करने पहुंची पुलिस को राष्ट्रगान गाकर असहज भी कर रहे हैं।