जयपुर पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का आरोपी कयूम खान कोर्ट में पेश, बोला- मकान किराए पर दिया था, 8 लोगों की मौत का अफसोस

Jaipur Firecracker Factory Blast Qayoom Khan: जयपुर: राजधानी जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले के मुख्य आरोपी और मकान मालिक कयूम खान को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। हादसे के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था। पुलिस अब कयूम खान को रिमांड पर लेकर कड़ाई से पूछताछ करेगी, ताकि इस अवैध काले कारोबार से जुड़े अन्य चेहरों को बेनकाब किया जा सके।