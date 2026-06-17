Jaipur: घर के बाहर नल पर पानी पीने गया था मासूम, सांप के डसने से मौत; अपने माता-पिता की इकलौती संतान था अक्षत

जयपुर/कालवाड़ @ पत्रिका। निकटवर्ती कुड़ियों का बास गांव में सर्पदंश से पांच वर्षीय बालक की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार अक्षत कुमार (5) पुत्र ओमप्रकाश प्रजापत सुबह घर के बाहर लगे नल पर पानी पीने गया था। इसी दौरान घास में छिपे सांप ने उसके पैर की अंगुली पर डस लिया।