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Jaipur: घर के बाहर नल पर पानी पीने गया था मासूम, सांप के डसने से मौत; अपने माता-पिता की इकलौती संतान था अक्षत

Rajasthan Snake Bite Case: जयपुर जिले में सर्पदंश से पांच वर्षीय बालक अक्षत की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

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जयपुर

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Santosh Trivedi

Jun 17, 2026

snake bite death

कालवाड़ : कुड़ियों का बास में सर्प दंश से काल कलवित हुआ बालक अक्षत व वह नल जहां अक्षत को सांप ने डंसा। Photo- Patrika

जयपुर/कालवाड़ @ पत्रिका। निकटवर्ती कुड़ियों का बास गांव में सर्पदंश से पांच वर्षीय बालक की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों के अनुसार अक्षत कुमार (5) पुत्र ओमप्रकाश प्रजापत सुबह घर के बाहर लगे नल पर पानी पीने गया था। इसी दौरान घास में छिपे सांप ने उसके पैर की अंगुली पर डस लिया।

बालक के चिल्लाने पर परिजन उसे तुरंत हिंगोनियां स्थित अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए उसे जयपुर रैफर कर दिया। परिजन बालक को जयपुर लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

अक्षत अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। मौत की खबर सुनते ही परिजन मोलकी देवी, दादा बजरंग, दादी श्रवणी देवी, मां मोना देवी और पिता ओमप्रकाश सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। बालक अक्षत हिंगोनियां स्थित निजी विद्यालय में पढ़ाई करता था।

पांच वर्षीय मासूम की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली। इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले तक खेलता-कूदता नजर आने वाला अक्षत अब इस दुनिया में नहीं रहा। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।

ग्रामीणों ने परिवार को ढांढस बंधाने का प्रयास किया, लेकिन मासूम की असमय मौत का दर्द मां मोना देवी, पिता ओमप्रकाश सहित पूरे परिवार के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा और महिलाएं तक इस दुखद घटना से स्तब्ध नजर आए।

बारिश में बढ़ जाता है सांपों का खतरा

स्नेक कैचर हेमराज गांधी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में सांप बिलों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों या घास-फूस में छिप जाते हैं जिससे सर्पदंश की घटनाएं होती हैं।

बचाव के लिए रखें ये सावधानियां

  • घर और आंगन की नियमित रूप से सफाई करें।
  • झाड़ियों व घास को समय-समय पर हटाते रहे।
  • दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों की दरारों को बंद रखें।
  • रात के समय बाहर निकलते समय टॉर्च का उपयोग करें।
  • खेतों या झाड़ियों वाले रास्तों पर जाते समय जूते पहनें।
  • सांप दिखने पर छेड़ने या मारने की कोशिश न करें।
  • स्नैक कैचर, रेस्क्यू टीम या वन विभाग को सूचित करें।

Snake bite Deaths: हर साल 50 लाख सर्पदंश की घटनाएं, भारत में होती है कितनी मौतें, क्या हैं सांपों से जुड़े 10 बड़े भ्रम और सही तथ्य

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Published on:

17 Jun 2026 02:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: घर के बाहर नल पर पानी पीने गया था मासूम, सांप के डसने से मौत; अपने माता-पिता की इकलौती संतान था अक्षत

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