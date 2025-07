Snake bite Deaths: हर साल 50 लाख सर्पदंश की घटनाएं, भारत में होती है कितनी मौतें, क्या हैं सांपों से जुड़े 10 बड़े भ्रम और सही तथ्य

WHO reports about Snake bite death: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि दुनिया में हर साल लगभग 50 लाख सर्प दंश की घटनाएं होती हैं लेकिन करीब 27 लाख लोग विषग्रस्त हो जाते हैं। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, हर साल 81,000 से 138,000 लोगों की मृत्यु (1.38 Lakh Deaths by Snake bites in World) होती है। सांपों के काटने से लगभग 4,00,000 लोगों को अस्थाई या स्थाई विकलांगताएं होती हैं। वहीं भारत में सांपों के काटने से सबसे ज्यादा मौते होती हैं। यहां हर साल सांपों के काटने से करीब 58,000 लोगों की मौत (58 Thousand death by Snake bites in India) हो जाती है। भारत में सर्पदंश के करीब 90 प्रतिशत मामले करैत, कोबरा, रसेल वाइपर और सॉ-स्केल वाइपर के कारण होते हैं।