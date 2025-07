More Child Policy: अधिक आबादी से परेशान थी दुनिया, अब आंध्र से रूस तक बच्चे पैदा करने पर खूब जोर, क्या प्रलोभन दे रही हैं सरकारें?

Government pushes the policy to have more child: एक समय था जब भारत में उच्च जन्म दर होने के कारण भारत सरकार ने नारा दिया था हम दो हमारे दो (Hum Do, hamare do)। परिवारा नियोजन जैसे कार्यक्रम चलाए गए। साल 1975 से 1977 दौरान इंदिरा सरकार के सुपुत्र संजय गांधी (Sanjay Gandhi) आरोप लगा कि वह जबरन नसबंदी करवा रहे हैं। चीन में भी 1970 के दशक में और 1980 दशक के शुरूआती दौर में एक बच्चा पैदा करने की नीति (China implemented One Child Policy) को कठोरता से लागू कर दिया गया था लेकिन अब चीन और भारत में बच्चा पैदा करने को लेकर सरकारों का नजरिया बदल रहा है।