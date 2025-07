Rail Yatra: भारतीय रेल का हाफ टिकट, आधा किराये पर फुल परेशानी वाली यात्रा

वर्ष 2016 में ही हाफ टिकट की व्यवस्था बदली Railway me half ticket age limit : भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने 9 साल पहले 160 साल पुरानी हाफ टिकट की व्यवस्था खत्म कर दी। दरअसल केंद्र सरकार ने 2016 में हाफ टिकट की यात्रा में बर्थ देना बंद कर दिया। अगर 5 से 12 वर्ष के बच्चों को ट्रेन में यात्रा करना हो और उसे बर्थ या सीट चाहिए तो टिकट का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। आधे टिकट यानी आधे किराया में ट्रेन में यात्रा की अनुमति तो है लेकिन चेयरकार में उसे अपने अभिभावक या मां-पिता की गोद में बैठकर जाना होगा। स्लीपर और एसी क्लास में हाफ टिकट यानी आधे किराए वाले बच्चों को अपने साथ चलने वाले मां-पिता या अभिभावक के साथ बर्थ शेयर करना होगा।

हाफ टिकट की यात्रा बनी परेशानी का सबब how much age for half ticket in railway? आनंद विहार से भागलपुर (Anand Vihar to Bhagalpur) के लिए विक्रमशिला एक्सप्रेस (Vikramshila Express Train) ट्रेन में थर्ड एसी का किराया 1457 रुपये है लेकिन हाफ टिकट लेने के लिए 760 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी करीब 1156 किलोमीटर के करीब है और ट्रेवलिंग टाइमिंग 16 घंटे 25 मिनट है। इस टिकट पर सिर्फ ट्रेन में बोर्डिंग तो कर सकते हैं लेकिन उसकी या वह जिसके साथ यात्रा कर रहा होगा दोनों की यात्रा परेशानियों का सबब बन जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बढ़ती है परेशानी?

वजन, लंबाई और कमर की गोलाई से मुश्किलों का लगाएं अंदाजा मेडिकल साइंस के हिसाब से सामान्य तौर पर 5 साल के बच्चे का औसत वजन 17-20 किलोग्राम और लंबाई 105-112 सेंटीमीटर हो सकती है। वहीं 12 वर्ष के लड़कों का औसत वजन 37-47 किलोग्राम और लंबाई 140-160 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वहीं 12 वर्ष की लड़कियों का औसत वजन 38-42 किलोग्राम और लंबाई 148 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पांच साल के स्वस्थ बच्चों की कमर 52 सेमी तक होनी चाहिए। वहीं भारतीय रेल के एसी थ्री टीयर के बर्थ की चौड़ाई 60 से 64 सेंटीमीटर होती है। अब ऐसे में एक बर्थ पर दो लोग यात्रा करें तो किसी को आराम नहीं मिल सकता। एक यात्री ने आपबीती सुनाते हुए कहा कि मेरा बेटा 8 साल का है। मैंने हाल ही में इस ट्रेन में यात्रा करने के बाद भविष्य के लिए ऐसा करने से तौबा कर लिया।