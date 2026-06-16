Ahmedabad: अब बताएगा सिस्टम… अहमदाबाद के किस वार्ड में कितनी बरसेगी बारिश

नई प्रणाली वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग (डब्ल्यूआरएफ) मॉडल पर आधारित है, जो करीब डेढ़ किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा का पूर्वानुमान तैयार करती है। इसमें अलग-अलग रंगों के माध्यम से संभावित वर्षा की तीव्रता दर्शाई जाएगी, जिससे यह आसानी से समझा जा सकेगा कि शहर के किस हिस्से में भारी, मध्यम अथवा सामान्य बारिश होने की संभावना है। यह तकनीक अहमदाबाद जैसे शहर के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।