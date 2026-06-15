गांधीनगर नहीं पहुंची कांग्रेस समर्थित किसान ट्रैक्टर रैली, पुलिस ने सड़क पर लगाई जेसीबी

इस रैली को गांधीनगर तक जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रशासन ने ओगणज स्थित शताब्दी महोत्सव मैदान तक ही यात्रा की मंजूरी दी थी। यात्रा के आगे बढ़ने पर पुलिस ने जेसीबी और अन्य अवरोधक लगाकर रास्ता रोक दिया, जिससे कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। कई किसान गांधीनगर जाने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान ओगणज टोल टैक्स से वैष्णोदेवी सर्कल की ओर रिंग रोड पर यातायात भी प्रभावित हुआ। स्थिति उस समय और उलझ गई जब कुछ किसान पैदल ही गांधीनगर की ओर बढ़ने लगे। एआइसीसी सेवा दल के अध्यक्ष लालजी देसाई और अन्य नेताओं ने उन्हें समझाकर वापस सभा स्थल की ओर भेजा।