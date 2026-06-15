विद्यार्थियों के नीट रिफंड के पैसे ठगने वाले शातिर को बिहार के गया से पकड़ा

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) शरद सिंघल ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया पकड़े गए आरोपी का नाम नवीन कुमार यादव (19) जो बिहार के गया जिले के भरेटी के पास धुरियावा का रहने वाला है। फिलहाल बीएससी (ग्रेजुएशन) पढ़ाई कर रहा है।प्राथमिक जांच में सामने आया कि नवीन ने नीट रिफंड प्रक्रिया के तहत एनटीए की वेबसाइट में रही कमियों का फायदा उठाते हुए कई बार पासवर्ड बदलते हुए 350 विद्यार्थियों को निशाना बनाया। उसमें से 150 विद्यार्थियों के पासवर्ड को बदलने में सफलता पाई। इसके बाद उसने विद्यार्थियों की जगह खुद के बैंक अकाउंट की जानकारी अपडेट कर दी, जिससे रिफंड के पैसे आरोपी के बैंक खाते में जमा हो गए। जब विद्यार्थी रिफंड के पैसे लेने के लिए प्रोसेस कर रहे थे तब उन्हें मैसेज आया कि उनके पैसे रिफंड किए जा चुके हैं,जबकि उन्होंने ऐसा कोई दावा ही नहीं किया था। इसकी शिकायत साइबर क्राइम ब्रांच को मिली, जिसमें छात्रा के पैसे किसी ने उसके एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड का पता करके उसका उपयोग करके प्राप्त कर लिए थे।