प्लेन क्रैश स्थल के आस पास जन्मी करुणा, एक साल से बेजुबानों का सहारा

अहमदाबाद महानगरपालिका के पशु उपद्रव नियंत्रण विभाग (सीएनसीडी) के अध्यक्ष नरेश राजपूत के अनुसार दुर्घटना के बाद क्षेत्र में पशु-पक्षियों के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह सेवा कार्य शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि महानगरपालिका ऐसे सेवा कार्यों को प्रोत्साहित कर रही है और आगे भी सहयोग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वैसे किरण पटणी कई वर्षों से इस तरह की सेवा में जुटे हुए हैं लेकिन प्लेन क्रैश की घटना स्थल पर पहले बड़ी सख्या में ये पशुपक्षी आते थे लेकिन अब वह इलाका सुनसान जैसा हो गया था तो इन जीवों के लिए भी यह सेवा शुरू की गई थी।