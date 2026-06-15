प्यार के लिए सरहद लांघी, अब बच्चों से बिछुड़ने का डर

आणंद. आठ साल का बेटा और दो साल का मासूम बच्चा कई दिनों से अपनी मां का चेहरा तक नहीं देख पाए हैं। उनकी एक ही गुहार है-मां को हमसे दूर मत भेजिए। यह दर्दभरी कहानी है बांग्लादेश की रहने वाली मुस्लिम युवती काजुली उर्फ काजल की, जिसने प्यार के लिए सरहद लांघी, हिंदू रीति-रिवाजों से शादी कर नया जीवन शुरू किया, लेकिन अब उसे अपने परिवार से बिछड़ने का डर सता रहा है।

जिले के लांभवेल गांव निवासी तरुण कुमार पटेल की करीब 15 वर्ष पहले सोशल मीडिया के जरिए काजल से दोस्ती हुई थी। वक्त के साथ यह दोस्ती प्रेम में बदल गई और दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला किया। बताया जाता है कि परिवार के दबाव और परिस्थितियों के कारण काजल को पासपोर्ट नहीं मिल सका। ऐसे में वह वर्ष 2016 में कथित रूप से अवैध तरीके से भारत पहुंच गई।

आणंद आने के बाद दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह कर लिया। काजल ने हिंदू धर्म अपना लिया और पति के परिवार के साथ सामान्य वैवाहिक जीवन बिताने लगी। इस दौरान उनके घर दो बच्चों ने जन्म लिया। बड़ा बेटा अब आठ वर्ष का है, जबकि छोटा बच्चा महज दो साल का है। परिवार की जिंदगी सामान्य ढंग से चल रही थी।