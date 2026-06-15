अब बटन दबाइए, ट्रैफिक रुक जाएगा… सीजी रोड पर पैदल यात्रियों के लिए नई सुविधा

मनपा के अनुसार पेलिकन सिग्नल विशेष रूप से पैदल यात्रियों के लिए तैयार की गई स्मार्ट और आधुनिक व्यवस्था है। सड़क पार करने की आवश्यकता होने पर व्यक्ति को सिग्नल पोल पर लगे बटन को दबाना होगा। बटन दबाते ही सिग्नल प्रणाली सक्रिय हो जाएगी और कुछ क्षणों बाद वाहनों के लिए लाल बत्ती हो जाएगी। इसके बाद यातायात नियंत्रित रूप से रुक जाएगा और पैदल यात्रियों को सड़क पार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। निर्धारित समय पूरा होने के बाद सिग्नल फिर सामान्य स्थिति में आ जाएगा और वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी।