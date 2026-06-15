री नीट यूजी पेपर के नाम पर विद्यार्थियों को ठगने वाले अंतर राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

प्राथमिक जांच में सामने आया कि आरोपी करीब 1 साल से सक्रिय थे। ऐसे में साइबर क्राइम ब्रांच की टीम इस बात की भी जांच करेगी कि इससे पहले लीक हुए नीट के पेपर के मामले में भी इस गिरोह ने अभिभावकों के पास से ठगी की है या नहीं। इस मामले में कई और आरोपियों की भी लिप्तता सामने आ रही है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल व अन्य जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संभावना है। आरोपियों के विरूद्ध साइबर क्राइम ब्रांच में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318 (4) (धोखाधड़ी), 319 (2), 54 तथा आइटी एक्ट की धारा 66 (डी) (साइबर धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।