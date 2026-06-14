गुजरात पुलिस एलआरडी भर्ती, 2.40 लाख उम्मीदवारों ने दी परीक्षा

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड के तहत एलआरडी के 12733 पदों के लिए रविवार को अहमदाबहाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, गांधीनगर, भावनगर और आणंद सहित सात शहरों (जिलों) में लिखित परीक्षा ली गई। इसके लिए इन शहरों में 879 परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। शिक्षा विभाग के 17 हजार और पुलिस विभाग के नौ हजार कर्मचारियों को परीक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया था।परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो इसके लिए हर जिले में एक पुलिस अधीक्षक स्तर और शहरों में आइजी स्तर के अधिकारियों ने सुपरविजन किया। 19 आइपीएस अधिकारियों की देखरेख में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा ली गी। पूरी परीक्षा की सीसीटीवी कैमरे के जरिए रेकॉर्डिंग की गई है। उसकी लाइव मॉनीटरिंग भी की गई। उम्मीदवारों को बायोमैट्रिक वैरिफिकेशन के बाद परीक्षा केन्द्र के अंदर प्रवेश दिया गया।परीक्षा में पंजीकृत 2 लाख 63 हजार 345 उम्मीदवारों (अभ्यर्थियों) में से दो लाख 40 हजार उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। उपस्थिति 91 फीसदी दर्ज की गई। परीक्षा के पेपर में 200 अंक के वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पूछे गए थे। जवाब ओएमआर शीट पर लिखने थे।