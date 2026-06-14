Ahmedabad शहर में बादलों की आवाजाही के बीच उमस भरी गर्मी का प्रकोप बरकरार

Ahmedabad news: रविवार को आसमान में बादलों की आवाजाही बढ़ने के बावजूद शहरवासियों को उमसभरी गर्मी से राहत नहीं मिली। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर की हवा में सुबह 68 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज होने से लोग पसीना-पसीना होते देखे गए। हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में तापमान में लगभग दो डिग्री तक की कमी आई है, लेकिन उमस के कारण यह गर्मी 44 डिग्री जैसी महसूस हुई।मौसम विभाग ने सोमवार को भी सामान्यत: बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। बारिश की संभावना नहिवत है।