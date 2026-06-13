Ahmedabad: कनाडा में 11 साल पहले हुई ठगी के पैसे दिलाने के नाम पर 2.27 करोड़ की चपत, दंपत्ति गिरफ्तार

ईओडब्ल्यू के अनुसार हिरेन ने मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें जिसमें कहा गया कि अनिल ने खुद को लायजनिंग कम एजेंट बताते हुए कहा कि उसकी सभी विभागों में अच्छी पहचान है। हिरेन के साथ वर्ष 2014 में कनाडा में ठगी हो गई थी और उसके पैसे इतने सालों बाद अहमदाबाद में बैठे हुए दिलाने की बात कही जिस पर उसे विश्वास हो गया। हालांकि अनिल ने उससे एडवांस में रुपए देने की मांग की। इस पर 23 अगस्त 2025 से मई 2026 तक हिरेन ने अनिल को 1.62 लाख रुपए नकद, बैंक के जरिए 63.58 लाख, क्रेडिट कार्ड के जरिए 1.65 लाख रुपए सहित कुल दो करोड़ 27 लाख 25 हजार रुपए एडवांस कमीशन के लिए रूप में दे दिए। आरोप है कि एडवांस कमीशन लेने के बावजूद अनिल ने उनकी राशि वापस नहीं दिलाई और न ही उनसे लिए कमीशन के पैसे और सात कोरे चेक उन्हें लौटाए। ऐसा कर ठगी की गई। मामले की जांच करते हुए टीम ने दंपति को थलतेज से गिरफ्तार कर लिया। अनिल के कब्जे से तीन मोबाइल फोन और पांच महंगी कारें जब्त की गई।