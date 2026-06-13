Ahmedabad: ओढव में प्लास्टिक कंपनी के गोदाम में लगी आग, एक की मौत

दमकल विभाग के अनुसार टीम मौके पर पहुंची और लगी हुई आग को बुझाने का कार्य शुरू किया। इस दौरान वहां मौजूद किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गोदाम के अंदर कोई व्यक्ति भी है। हालांकि आग बुझाने के बाद कूलिंग की प्रक्रिया करते समय गोदाम के चप्पे-चप्पे की जांच करने पर वहां से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान वहां मौजूद दिलीप नाम के व्यक्ति ने की। मृतक का नाम प्रताप ठाकोर (52) है जो मूलरूप से अरवल्ली जिले के मोडासा का रहने वाला बताया जाता है। दमकल की टीम ने उसे 108 की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया।