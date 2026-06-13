Ahmedabad: केमिकल पीने से सिकुड़ी बालक की अन्ननली, चिकित्सकों ने पुल-अप सर्जरी कर दिया नया जीवन

साबुन बनाने का काम करने वाले जोधपुर के सराफत अली के पुत्र अयान ने 14 फरवरी 2025 को दादा के घर खेलते समय साबुन बनाने वाला केमिकल पी लिया। इसके बाद से उसे भोजन निगलने में कठिनाई होने लगी। कई अस्पतालों में उपचार कराया, लेकिन स्थिति बिगड़ती गई। जांच में पता चला कि अन्ननली गंभीर रूप से जल कर अत्यधिक संकरी हो गई है। बच्चे को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में रेफर किया गया। यहां पहले फीडिंग गैस्ट्रोस्टोमी कर पेट में सीधे भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई। खराब अन्ननली को बाहर निकाला गया। महीनों तक पोषण और वजन बढ़ाने की तैयारी कराई गई। इसके बाद गत 20 मई को अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक एवं बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. राकेश जोशी एवं डॉ. जयश्री रामजी व उनकी टीम, एनेस्थेसिया विभाग की प्रोफेसर डॉ. सीमा गांधी ने बालक की जटिल गैस्ट्रिक पुल‑अप सर्जरी की।