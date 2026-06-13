रेलवे ने टटोली संभावनाएं : असारवा स्टेशन पर बनेगा देश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म?

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद स्टेशन का नया दक्षिण स्टेशन भवन आगामी वर्ष अप्रेल तक यात्रियों के लिए चालू किए जाने की संभावना है, जिससे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार होगा तथा स्टेशन तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

महापौर हितेश बारोट ने आंबली रोड स्टेशन के आसपास स्थित रेलवे भूमि के समुचित विकास एवं उसके बेहतर उपयोग के संबंध में सुझाव दिए। साथ ही शहर के तीव्र विकास को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया। अहमदाबाद पश्चिम के सांसद दिनेश मकवाणा ने संसदीय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने एवं जनसुविधा के विषयों को प्रस्तुत किया। उन्होंने रेलवे प्रोजेक्ट के त्वरित क्रियान्वयन तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही ओम नगर फाटक पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया।

अहमदाबाद मनपा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कमलेश पटेल ने मणिनगर स्थित रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या-308 पर प्रस्तावित रेलवे ओवर ब्रिज के संबंध में स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं एवं सुझावों से अवगत कराया। साथ ही रेलवे एवं मनपा के समन्वित प्रयासों से इस महत्वपूर्ण परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया।

दरियापुर के विधायक कौशिक जैन ने अहमदाबाद स्टेशन के आसपास उपलब्ध रेलवे भूमि के ऐसे विकास का सुझाव दिया, जिससे स्थानीय नागरिकों एवं व्यापारिक गतिविधियों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

