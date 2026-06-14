Ahmedabad: असामाजिक तत्वों को डर नहीं, पुलिस वाहन रोककर पुलिसकर्मियों को धमकाया

एसआरपीएफ ग्रुप नंबर पांच गोधरा के पीएसआइ वी.एस.वळवाई 9 जून की मध्यरात्रि बाद शहर में तैनात एसआरपीएफ के जवानों की नाइट ड्यूटी पर उपस्थिति का जायजा लेने (पोइंट चेक करने) साथियों के साथ निकले थे। नरोडा पाटिया पहुंचने पर वे चाय पीने के लिए वहां रुके। चाय पीकर वे आगे अन्य पोइंट चेक करने के लिए वाहन से आगे बढ़े इसी समय दो लोग उनके सरकारी पुलिस वाहन के आगे आ गए। एक के दोनों हाथों में पत्थर था। उसने पत्थर से पुलिस वाहन का शीशा तोड़ने की कोशिश की। इस पर ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठे उनके राइटर व कांस्टेबल शैलेष कुमार ने उसे ऐसा करने से पर टोका और वाहन से दूर हटने के लिए कहा। इस पर दो में से एक आरोपी ने शैलेष कुमार के पास आकर उनका कॉलर पकड़ लिया। दोनों ने पास आकर अपशब्द कहने शुरू किए। हाथापाई करने लगे।