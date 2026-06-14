Ahmedabad news: विश्व रक्तदाता दिवस पर 69 रक्तदान शिविर, 9502 यूनिट रक्त संग्रह

रेड क्रॉस वर्तमान में 1250 से अधिक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को नियमित रक्त उपलब्ध कराने तथा उनके उपचार में सहयोग कर रहा है। संस्था के अनुसार समय पर रक्त मिलने से इन बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद मिल रही है। इसके अलावा सिकल सेल एनीमिया सहित अन्य रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को भी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।