Ahmedabad: विधवा महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाकर ठगने वाला शातिर गिरफ्तार

आरोपी करीम सिपाई खुद को आदित्य पटेल बताता था। इस नाम से ही इसने नकली प्रोफ़ाइल बनाई और विधवा महिलाओं से संपर्क किया। यह खुद को विधुर और संतानहीन बताते हुए अकेली विधवा महिलाओं को प्रेमजाल में फंसाता था।भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने आदित्य पटेल के नाम के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पत्नी के मृत्यु प्रमाणपत्र तक बना रखे थे। विश्वास जीतने के बाद शादी का लालच देकर आरोपी ने अलग-अलग बहानों से महिलाओं के पास से नकद राशि और वाहन ऐंठता था।