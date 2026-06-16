आतंकी फंडिंग व क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क से जुड़े एक और आरोपी को पकड़ा

अहमदाबाद. ट्रेन में चेन स्नैचिंग के मामले की गुत्थी को सुलझाते हुए विरमगाम रेलवे पुलिस की टीम ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों में मूलरूप से हरियाणा के पानीपत हाल उत्तरप्रदेश के कानपुर देहात जिले के रूरा गांव निवासी मूलचंद उर्फ संतोष केशरवानी (46), इसी गांव के रहने वाले मो.अनीश मंसूरी (37) तथा कानपुर देहात के मुंगीसापुर गांव निवासी मो.रिजवान मंसूरी (38) शामिल हैं। इनके पास से 15 ग्राम वजन की सोने की चेन बरामद की है। मामले के तहत कच्छ एक्सप्रेस में सफर के दौरान आरोपियों ने शिकायतकर्ता के गले से 13 जून को 2.50 बजे विरमगाम प्लेटफॉर्म से ट्रेन के रवाना होते ही पैंडल वाली सोने की चेन छीन ली। इस समय शिकायतकर्ता सो रही थीं। आरोपी चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया था। जांच में सामने आया कि आरोपी उत्तरप्रदेश में रेलवे स्टेशन पर एवं ट्रेन में फेरी का धंधा करते थे। लोगों के सफर के तरीके से वाकिफ हैं। ट्रेन स्टेशन पर कितने समय तक रुकती है और किस कोच का दरवाजा बंद या खुला होता है। कब धीमी होती है उससे परिचित हैं। ऐसे में ट्रेन के धीमे होने पर यह ट्रेन में चढ़ते हैं और यात्री के गले से चेन छीनकर ट्रेन गति पकड़े उससे पहले नीचे उतर जाते हैं। फिर कपड़े बदल देते हैं और अन्य ट्रेन से दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं।