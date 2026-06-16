शेरनी ने किया उत्तराखंड के युवक का शिकार, सिर और पसलियों के टुकड़े मिले

राजकोट. अमरेली जिले की राजुला तहसील के कोवाया गांव के पास एक शेरनी ने एक प्रवासी युवक पर जानलेवा हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया। युवक के शरीर का अधिकांश हिस्सा शेरनी खा गई। घटनास्थल से वन विभाग और स्थानीय लोगों को युवक का सिर और पसलियों के कुछ टुकड़े मिले। मृतक युवक की पहचान प्रकाश चंद्र के रूप में हुई जो मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी था।

जानकारी के अनुसार युवक स्थानीय होटल-रेस्तरां में काम कर अपना जीवनयापन करता था। सोमवार देर रात वह घर जाने के लिए होटल से निकला था। इसी दौरान अंधेरे में घात लगाकर बैठी शेरनी ने उस पर अचानक हमला कर दिया। युवक को दबोचकर और घसीटकर पास की झाड़ियों में ले जाकर शेरनी ने युवक के शरीर को नोंच दिया। मंगलवार सुबह सूचना मिलने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। वहां केवल सिर और हड्डियों के अवशेष देखकर लोगों के होश उड़ गए।