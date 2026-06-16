14 दिन में जलजनित बीमारियों के 506 मरीज मिले, पानी के 30 नमूने अनफिट

अहमदाबाद शहर के उत्तर पश्चिम जोन के रणुजानगर -2 क्षेत्र में दूषित पानी की शिकायत मिलने के बाद हरकत में आई मनपा की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने घर-घर जाकर स्वास्थ्य सर्वे किया। मनपा के अनुसार सर्वे के दौरान दस्त और उल्टी सहित किसी भी जलजनित रोग का मरीज नहीं मिला।जोन के अंतर्गत आंबली शहरी स्वास्थ्य केंद्र (यूएचसी) की टीम ने प्रभावित क्षेत्र में लोगों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच की और परिवारों से जानकारी जुटाई। इस सर्वे के दौरान एहतियात के तौर पर लोगों को ओआरएस के पैकेट, जिंक टैबलेट तथा पेयजल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन टैबलेट वितरित की गईं। साथ ही सुरक्षित पेयजल, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा मानसून के दौरान जलजनित रोगों से बचाव के संबंध में जागरूकता भी फैलाई गई।