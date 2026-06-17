खान सर के बचाव में उतरे पूर्व IPS अमिताभ दास, बोले- रोशन आनंद झूठ बोल रहा, प्रिंस यादव की प्राकृतिक मौत हुई है

Ex IPS Amitabh Das Defend Khan Sir: नेपाल के विराटनगर में ज्ञान बिंदु अकादमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज़ हो गया है। इस बीच बिहार के पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास खुलकर खान सर (फैसल खान) के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने रोशन आनंद द्वारा खान सर पर लगाए गए हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा बताया है। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास का दावा है कि प्रिंस यादव की मौत न तो हत्या थी और न ही कोई साजिश। बल्कि यह स्वाभाविक मौत का मामला था जिसे सोशल मीडिया और जाति-आधारित राजनीति के ज़रिए जानबूझकर सनसनीखेज बनाया जा रहा है।