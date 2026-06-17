खान सर पर विपिन सर का आरोप, कहा- सामने 1200 करोड़ का मालिक, बिक सकती है पुलिस, वकील को भी जानबूझकर भगाया

Vipin Sir on Khan Sir: पटना में दो कोचिंग संस्थानों के बीच चल रहे विवाद के बीच 'ज्ञान बिंदु GS एकेडमी' के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। इस घटना को लेकर लगातार बयानबाज़ी हो रही है और कई शिक्षक भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। इसी कड़ी में अब 'मैथ मस्ती' कोचिंग के हेड विपिन कुमार यादव उर्फ विपिन सर का वीडियो सामने आया है। प्रिंस यादव के पैतृक गांव में जमा भीड़ के सामने विपिन सर ने अपने मोबाइल की व्हाट्सएप चैट दिखाते हुए खान सर पर कई आरोप लगाए। विपिन सर ने कहा कि प्रिंस यादव की मौत कोई मामूली घटना नहीं थी।