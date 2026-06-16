‘फैजल खान और रोशन आनंद ने रिजल्ट को धंधा बना दिया, खान बहुत बड़ा फ्रॉड है’, पटना कोचिंग विवाद पर बोले गुरु रहमान

शिक्षकों की बदलती लाइफस्टाइल पर गुरु रहमान ने कहा कि आज शिक्षक सिर्फ इंस्ट्रक्टर बनकर रह गए हैं। गुरु रहमान ने कहा, "आजकल के शिक्षकों का ध्यान पढ़ाने से ज्यादा सेलिब्रिटी बनने पर है। दिन भर सोशल मीडिया पर रील बनाना, तगड़ी मार्केटिंग करना और अपने आगे-पीछे बाउंसर लेकर चलना ही आज के शिक्षकों की पहचान बन चुका है। जो लोग सिर्फ रटवाने का काम करते हैं या मार्केटिंग के दम पर जी रहे हैं, वे गुरु कहलाने के लायक नहीं हैं। आज जो हालात पटना में बन चुके हैं, मुझे खुद को कोचिंग वाला कहलाने में शर्म आ रही है। यह पूरी घटना कोचिंग जगत के इतिहास में एक ऐसा कलंक है जिसे कभी धोया नहीं जा सकता।"