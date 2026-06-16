‘भाई की वजह से फ्री होकर पढ़ाता हूं’, प्रिंस यादव के साथ रोशन आनंद का पुराना वीडियो वायरल

सोमवार को जमानत पर जेल से रिहा होने के तुरंत बाद और सहरसा में अपने पैतृक गांव के लिए निकलने से पहले रोशन आनंद ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, "मेरे भाई प्रिंस की मौत स्वाभाविक नहीं थी, एक साज़िश के तहत उसकी हत्या कराई गई है। इस हत्या के लिए फैजल खान (खान सर) और किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस के मालिक आरएस प्रसाद हैं। फैजल खान कोई टीचर नहीं, बल्कि एक गुंडा है जिसने मेरे भाई की हत्या करवाई।"