‘खान सर कम फीस की बात करते हैं, लेकिन वसूलते हैं 75,000 तक’, विपिन सर ने सबूत दिखाकर किया दावा

विपिन सर ने कहा कि पटना में किसी भी टीचर में इतनी हिम्मत या साधन नहीं हैं कि वे बमों की बौछार वाला हमला करवा सकें। असल में, जब पटना में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा या सरस्वती पूजा जैसे त्योहार आते हैं, तो स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा मांगे जाने वाले 'चंदे' को लेकर विवाद होते हैं। ज्यादा स्टूडेंट वाले कोचिंग सेंटरों को ज्यादा चंदा देने के लिए निशाना बनाया जाता है। इसी चंदे को न देने की वजह से मारपीट और बम हमले होते हैं। विपिन सर का आरोप है कि खान सर इस 'चंदे के विवाद' को टीचरों के बीच प्रोफेशनल राइवलरी का मामला बताकर मीडिया से सिर्फ सहानुभूति और तारीफ बटोरते हैं।