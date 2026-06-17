प्रिंस यादव की मौत हत्या या बीमारी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से नहीं खुला राज, अब विसरा जांच के भरोसे नेपाल पुलिस

नेपाल के मोरंग जिले की पुलिस को उम्मीद थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह साफ हो जाएगी, लेकिन इससे हत्या या किसी अन्य स्पष्ट आपराधिक घटना की पुष्टि नहीं हो सकी। मोरंग पुलिस के डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर कोई अंतिम नतीजा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मौत की वजह अभी भी साफ नहीं है। इसलिए, रिपोर्ट की दोबारा जांच के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम को लगाया जा रहा है। साथ ही, वैज्ञानिक सबूतों की पुष्टि के लिए विसरा जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।