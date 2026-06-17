‘होश में है कि दारू पी लिया है? जूता से मारेंगे’, JDU विधायक का ऑडिओ वायरल; इंजीनियर को दी धमकी

रिकॉर्डिंग में साफ़ सुना जा सकता है कि MLA गुस्से में हैं, जबकि JE नितेश कुमार शांति से उन्हें तमीज से बात करने के लिए कहते हैं और याद दिलाते हैं कि कॉल रिकॉर्ड हो रही है। जेई कहते हैं, "पहले रिकॉर्डिंग निकाल के सुनिए कि हमने क्या गलत बोला है, फालतू-फालतू बात मत बोलिए।" इस पर विधायक पप्पू वर्मा और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और कहते हैं, "अरे सुन, रिकॉर्डिंग करना है तो कर लो, सुन लो, पहले रामलगन बीघा का ट्रांसफार्मर जला है, वहां नया ट्रांसफार्मर दो और तुम शिष्टाचार भूल गए हो? माने तू क्या सोचता है कि हम एक ही जाति के हैं तो हम तुमको बकस देंगे? बदमाशी करोगे तुम लोग?"