नालंदा में 60 मजदूरों से भरी बस में दौड़ा 11000 वोल्ट का करंट; घर लौट रहे पति-पत्नी की मौत, 8 झुलसे

Nalanda Bus Accident: बिहार के नालंदा जिले के पावापुरी में बुधवार को एक यात्री बस 11,000 वोल्ट की हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। तार को छूते ही बस में करंट दौड़ गया, जिससे अंदर मौजूद लगभग 60 मजदूरों में अफरातफरी मच गई। इस हादसे में बिजली का झटका लगने से घर लौट रहे पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य मजदूर बुरी तरह झुलस गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से,सभी घायलों को तुरंत पावापुरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (VIMS) में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज जारी है।