Donald Trump: अमेरिका-ईरान समझौते पर जल्द लग सकती है मुहर, ट्रंप बोले- अगले 48 घंटों में होगा साइन

America-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में हुए समझौते को लेकर जहां दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, वहीं अमेरिका के भीतर इस समझौते पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस करार पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दावा किया है कि इससे ईरान को ज्यादा फायदा मिला है, जबकि अमेरिका को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उनके अनुसार, आने वाले 48 घंटों के भीतर डील पर साइन हो सकती है।