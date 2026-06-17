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Donald Trump on Egypt President: ‘हम दोनों गहरे प्यार में पड़ गए थे’, मिस्र के राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप का मजाकिया बयान

G7 Summit में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ मंच साझा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक पुराना किस्सा सुनाया। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं के रिश्तों और पहली मुलाकात को लेकर दिलचस्प टिप्पणी की।

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भारत

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Saurabh Mall

Jun 17, 2026

Egypt President

Donald Trump on Egypt President(Photo-ANI)

Donald Trump: फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ अपने संबंधों को लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में ट्रंप ने पुरानी मुलाकात को याद करते हुए कहा कि जब उनकी पहली बार मुलाकात हुई थी, तब दोनों के बीच तुरंत अच्छी समझ और तालमेल बन गया था।

ट्रंप ने कहा कि यह मुलाकात उस समय हुई थी जब वह राष्ट्रपति चुनाव प्रचार में थे और उनका मुकाबला हिलेरी क्लिंटन से था। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मिस्र के राष्ट्रपति अमेरिका आए हुए हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात एक होटल में हुई।

हम दोनों गहरे प्यार में पड़ गए थे

ट्रंप ने उस मुलाकात का जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं उनसे मिला और हम दोनों गहरे प्यार में पड़ गए।" उन्होंने कहा कि पहली मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध बन गए थे और बातचीत के दौरान शानदार तालमेल देखने को मिला।

ट्रंप के मुताबिक, उस मुलाकात में दोनों के बीच इतनी अच्छी केमिस्ट्री बनी कि वह तय समय से भी ज्यादा देर तक वहां रुके रहे। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत काफी अच्छी रही और उसी समय से दोनों नेताओं के बीच मजबूत संबंधों की शुरुआत हुई।

हिलेरी क्लिंटन को लेकर क्या कहा?

ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय अल-सीसी को भरोसा था कि वह चुनाव जीतेंगे। ट्रंप के अनुसार, मिस्र के राष्ट्रपति ने हिलेरी क्लिंटन से मिलने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी और उन्हें विश्वास था कि चुनाव में जीत ट्रंप की होगी। ट्रंप ने कहा कि अल-सीसी ने उनसे कहा था कि वह चुनाव जीतने वाले हैं और इसी वजह से वह हिलेरी से मिलने नहीं जाना चाहते थे।

जी7 समिट में दिखी दोनों नेताओं की करीबी

जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति को 'महान राष्ट्रपति' बताते हुए उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आज भी उनके साथ मंच साझा करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप के बयान के दौरान दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना माहौल देखने को मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बार-बार दोनों देशों के संबंधों और अल-सीसी के साथ अपने व्यक्तिगत तालमेल का जिक्र किया।

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Updated on:

17 Jun 2026 11:08 pm

Published on:

17 Jun 2026 11:06 pm

Hindi News / World / Donald Trump on Egypt President: ‘हम दोनों गहरे प्यार में पड़ गए थे’, मिस्र के राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप का मजाकिया बयान

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