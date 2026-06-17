Donald Trump on Egypt President: ‘हम दोनों गहरे प्यार में पड़ गए थे’, मिस्र के राष्ट्रपति को लेकर ट्रंप का मजाकिया बयान

ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय अल-सीसी को भरोसा था कि वह चुनाव जीतेंगे। ट्रंप के अनुसार, मिस्र के राष्ट्रपति ने हिलेरी क्लिंटन से मिलने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी और उन्हें विश्वास था कि चुनाव में जीत ट्रंप की होगी। ट्रंप ने कहा कि अल-सीसी ने उनसे कहा था कि वह चुनाव जीतने वाले हैं और इसी वजह से वह हिलेरी से मिलने नहीं जाना चाहते थे।