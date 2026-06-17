पहले ईरान को धमकी, अब डील से 48 घंटे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान-कतर से कहा- आज ही समझौते का टेक्स्ट जारी करो

19 जून यानी अभी से ठीक 48 घंटे बाद ईरान के साथ अमेरिका की शांति डील पर औचारिक हस्ताक्षर होना है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान बुधवार को साफ कह दिया है कि ईरान के साथ अभी डील फाइनल नहीं हुई है। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो वह उस पर हमला कर देंगे।