17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पहले ईरान को धमकी, अब डील से 48 घंटे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान-कतर से कहा- आज ही समझौते का टेक्स्ट जारी करो

Iran US Deal Update: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान समझौते को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उधर, अमेरिका ने पाकिस्तान और कतर पर दबाव बनाया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Jun 17, 2026

Shehbaz Sharif

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। (फोटो- IANS)

19 जून यानी अभी से ठीक 48 घंटे बाद ईरान के साथ अमेरिका की शांति डील पर औचारिक हस्ताक्षर होना है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान बुधवार को साफ कह दिया है कि ईरान के साथ अभी डील फाइनल नहीं हुई है। अगर ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानता है तो वह उस पर हमला कर देंगे।

इस धमकी के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पाकिस्तान और कतर को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और कतर से अमेरिका दबाव बना रहा है कि समझौते का पूरा टेक्स्ट आज ही सार्वजनिक कर दिया जाए।

समझौते का टेक्स्ट क्यों अटका हुआ है?

उपराष्ट्रपति वैंस ने CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका से अनुरोध किया है कि कुछ समय तक इस दस्तावेज को सार्वजनिक न किया जाए।

उन्होंने कहा- वे चाहते हैं कि शुक्रवार तक इंतजार हो, लेकिन हम आज ही इसे जारी करने के लिए जोर डाल रहे हैं। हम अमेरिकी लोगों को बताना चाहते हैं कि यह उनके लिए फायदेमंद सौदा है।

CNN ने ड्राफ्ट देखने का किया दावा

सीएनएन ने इस एमओयू का एक ड्राफ्ट हासिल करने का दावा किया है, जिसमें बदलाव हो सकते हैं। ट्रंप ने G7 मीटिंग में भी कहा कि टेक्स्ट अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है और कुछ रिपोर्टों में जो बातें आई हैं, उन पर भी सवाल उठाए।

अमेरिका इस समझौते को युद्ध खत्म करने वाला कदम बता रहा है, लेकिन इसमें सख्त शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। ट्रंप का रुख साफ है- ईरान को शांति बनाए रखनी होगी, वरना पुरानी स्थिति वापस आ सकती है।

अमेरिका क्यों जल्दबाजी में है?

विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन घरेलू स्तर पर इस सौदे को सकारात्मक बताकर अपना समर्थन बढ़ाना चाहता है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी स्पष्टता रखना चाहता है ताकि बाजार और सहयोगी देशों में भ्रम न फैले।

पाकिस्तान और कतर जैसे देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनकी संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखा जा रहा है। अब यह देखना बाकी है कि आज टेक्स्ट जारी होता है या नहीं। अगर जारी हुआ तो दुनिया जान पाएगी कि असल में इस समझौते में क्या-क्या लिखा है।

Explainer : क्या अपने ही जाल में फंसता जा रहा अमेरिका ? जंग खत्म होते ही ईरान-लेबनान के लिए चीन की नई घोषणा के क्या हैं मायने

ये भी पढ़ें
China aid Iran Lebanon News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

17 Jun 2026 08:15 pm

Hindi News / World / पहले ईरान को धमकी, अब डील से 48 घंटे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान-कतर से कहा- आज ही समझौते का टेक्स्ट जारी करो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

‘भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा’, पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप

Donald Trump and Narendra Modi
विदेश

G7 Summit: PM मोदी ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप बोले- अमेरिका करेगा पूरी मदद

Modi Trump meet News
विदेश

क्यों बेंजामिन नेतन्याहू से नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप? इजराइल के ही अधिकरी ने लीक कर दी बात, 2 खास वजह सामने आई

Donald Trump Benjamin Netanyahu, Trump Netanyahu Tension, Why Trump Is Angry With Netanyahu, Former Israeli Diplomat,
विदेश

‘PM मोदी शांत और प्रभावशाली हैं- मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूं’, द्विपक्षीय बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जमकर की तारीफ

PM Narendra Modi and Donald Trump
विदेश

G7 Summit: PM मोदी ने दिया दुनिया को नया रोडमैप, अब डोनाल्ड ट्रंप से होगी अहम बातचीत

G7 Summit
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.