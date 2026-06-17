Explainer : क्या अपने ही जाल में फंसता जा रहा अमेरिका ? जंग खत्म होते ही ईरान-लेबनान के लिए चीन की नई घोषणा के क्या हैं मायने

ईरानी तेल पर अमेरिका अपना हक मानता व समझता रहा है, लेकिन जंग के बावजूद वह ईरान को झुकाने में नाकाम रहा, अब चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है । ईरान की मदद में चीन का स्वार्थ भी निहित है। वह लंबे समय से चीन के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और रियायती स्रोत रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन ईरान से दूसरे रास्तों से तेल ले रहा था। प्रतिबंधित तेल के आयात से जुड़े प्रतिष्ठा और वित्तीय जोखिम से बचने के लिए, यह तेल मुख्य रूप से बड़ी चीनी सरकारी तेल कंपनियों के बजाय छोटी, निजी रिफाइनरियों द्वारा खरीदा जाता था। ईरानी तेल का चीन की नई सीमा पार सीआईपीएस के माध्यम से रेनमिनबी में भुगतान किया जाता था, ताकि अंतरराष्ट्रीय भुगतान के लिए SWIFT मैसेजिंग नेटवर्क का उपयोग न किया जाए, क्योंकि इससे प्रतिबंधित वित्तीय लेनदेन की जानकारी पश्चिमी अधिकारियों को मिल सकती थी।