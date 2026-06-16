US-Iran Deal: लेबनान को लेकर अमेरिका से अटक सकती है बात, समझौता तो हो गया, पर लागू कैसे होगा ? US अफसर ने लीक कर दी बात

The Reality of the US-Iran Agreement Draft : अमेरिका और ईरान में जंग खत्म करने का समझौता हो गया है और दुनिया भर में इसका बहुत शोर भी है, बस साइन होना बाकी है, लेकिन उस समझौते में कई बातें अब भी साफ नहीं हैं और कुछ बातें छुपी के रूप में सामने आई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर यह सनसनीखेज खुलासा किया है। इन अफसरों ने मीडिया को बताया कि समझौते की शर्त के अनुसार ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न बनाने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया को समर्थन देना बंद करने की अमेरिकी मांगों को पूरा करना होगा।