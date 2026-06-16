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US-Iran Deal: लेबनान को लेकर अमेरिका से अटक सकती है बात, समझौता तो हो गया, पर लागू कैसे होगा ? US अफसर ने लीक कर दी बात

US-Iran Agreement: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी 7 समिट 2026 के दौरान कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच टकराव को रोकने का समझौता फाइनल हो गया है।

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MI Zahir

Jun 16, 2026

US- Iran Deal News

फ्रांस के एवियन में G7 समिट 2026 के दौरान एक मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो : IANS /X/@ ZelenskyyUa)

The Reality of the US-Iran Agreement Draft : अमेरिका और ईरान में जंग खत्म करने का समझौता हो गया है और दुनिया भर में इसका बहुत शोर भी है, बस साइन होना बाकी है, लेकिन उस समझौते में कई बातें अब भी साफ नहीं हैं और कुछ बातें छुपी के रूप में सामने आई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने नाम का खुलासा न करने की शर्त पर यह सनसनीखेज खुलासा किया है। इन अफसरों ने मीडिया को बताया कि समझौते की शर्त के अनुसार ईरान को कभी भी परमाणु हथियार न बनाने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे मिलिशिया को समर्थन देना बंद करने की अमेरिकी मांगों को पूरा करना होगा।

बाद की वार्ताओं में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी

अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने G-7 सम्मेलन में इस समझौते का जिक्र किया। स्विट्जरलैंड में शुक्रवार को औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद बाद की वार्ताओं में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की जाएगी। ध्यान रहे कि अमेरिका के सहयोगी इजरायल और लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह मिलिशिया के बीच संघर्ष के कारण 12 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है।

परमाणु हथियार बनाने के इरादे से हमेशा इनकार किया : ईरान

ईरानी अधिकारियों ने परमाणु हथियार बनाने के इरादे से हमेशा इनकार किया है, कहा है कि युद्ध के कारण बाधित हुए ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर राजनयिक चर्चा फिर से शुरू करने पर सहमत होकर उन्होंने बहुत कम त्याग किया है। ईरान ने कहा है कि समझौते के तहत वहां शत्रुता का पूर्ण रूप से अंत होना आवश्यक है, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना रखेगा और हिजबुल्लाह के हमलों का जवाब देने का अधिकार बरकरार रखेगा।

'लेबनान में इजरायल के रवैये से खुश नहीं'

नेतन्याहू ने कहा, 'ईरान चाहता था कि हम इससे पीछे हट जाएं, लेकिन मैं अपने रुख पर अडिग रहा।' ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ समझौता करने की कोशिश के दौरान लेबनान में इजरायल के रवैये से वह 'खुश नहीं' थे। इजरायल ने ईरान के साथ शांति वार्ता में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि इजरायल द्वारा लेबनान से पीछे हटना, जिस पर उसने हिजबुल्लाह के युद्ध में शामिल होने के बाद मार्च में आक्रमण किया था, समझौते की शर्त नहीं थी।

स्थायी युद्धविराम पर अभी बातचीत होनी बाकी

इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को रोकने का समझौता 'पूरा हो गया है और यह दूसरे चरण में जा रहा है, हालांकि इसका ब्यौरा अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है और दोनों देशों का कहना है कि स्थायी युद्धविराम पर अभी बातचीत होनी बाकी है। वार्ताकार अगले चरण की बातचीत के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य जैसे कठिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके बारे में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि औपचारिक रूप से फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में इसकी शुरुआत होगी।

बाकर कलिबाफ के समझौते में शामिल होने की संंभावना: ट्रंप

ट्रंप ने बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के G7 समूह के शिखर सम्मेलन में पत्रकारों से कहा, 'हमने ईरान के साथ समझौता कर लिया है, और यह सफल होना चाहिए, यह दूसरे चरण में है, जो मुझे लगता है कि वास्तव में आसान होगा। उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद बाकर कलिबाफ के शुक्रवार को जिनेवा में होने वाले औपचारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने की उम्मीद है।

'युद्धविराम के लिए अंतिम समझौता अभी तक आकार नहीं ले पाया'

ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि अंतरिम समझौता लड़ाई रोकने की दिशा में एक 'महत्वपूर्ण कदम' है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी युद्धविराम के लिए अंतिम समझौता 'अभी तक आकार नहीं ले पाया है।' वैंस ने बताया कि हस्ताक्षरित ज्ञापन एक "बहुत ही सामान्य दस्तावेज' था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि अगले दो दिनों में विस्तृत जानकारी जारी दी जाएगी।

अस्थिर युद्धविराम को 60 दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा

ध्यान रहे कि अंतरिम समझौते के तहत अप्रेल में घोषित किए गए अस्थिर युद्धविराम को 60 दिनों के लिए और बढ़ाया जाएगा और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोला जाएगा, जिसे ईरान ने फरवरी में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमले के बाद से बंद कर रखा है।

बहुत शोर था इन मुददों का, अब उनका क्या हुआ

दो अन्य मुद्दे जिनका इस्तेमाल ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध को जायज ठहराने के लिए किया था - क्षेत्रीय सशस्त्र प्रॉक्सी के लिए ईरान के समर्थन को समाप्त करना और उसके मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लगाना ? उन वार्ताओं के एजेंडे में शामिल होने की संभावना नहीं है।

प्रतिबंधों में काफी महत्वपूर्ण राहत पैकेज शामिल: वैंस

वैंस ने कहा कि इसमें ईरान के लिए 'प्रतिबंधों में काफी महत्वपूर्ण राहत पैकेज' शामिल है। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि ट्रंप शुक्रवार से पहले समझौता जारी करने का फैसला कर सकते हैं।

संघर्ष के बाद संघर्ष के बाद दोनों पक्षों को दबाव का सामना करना पड़ रहा

अब दोनों पक्षों को अभी भी उस संघर्ष के बाद दबाव का सामना करना पड़ रहा है जिसमें कम से कम 7,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर ईरान और लेबनान में थे, और जिसने वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्त-व्यस्त कर दिया। इस समझौते से ट्रंप को अपनी ही पार्टी के अंदर से आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ईरान के नेताओं को विनाशकारी युद्ध के बाद आर्थिक दबावों को कम करने में विफल रहने पर नए सिरे से विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ सकता है।

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Published on:

16 Jun 2026 05:29 pm

Hindi News / World / US-Iran Deal: लेबनान को लेकर अमेरिका से अटक सकती है बात, समझौता तो हो गया, पर लागू कैसे होगा ? US अफसर ने लीक कर दी बात

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