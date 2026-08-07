पाकिस्तान-सऊदी अरब और तुर्किये की आज नई डिफेंस डील, क्या आकार ले रहा है ‘मुस्लिम NATO’?

Pakistan Saudi Arabia Turkey Defense Pact: अमेरिका-ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कुछ मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करना चाहते हैं। ऐसे में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये शुक्रवार, 7 अगस्त को जेद्दा में एक नई रक्षा संधि (डिफेंस डील) पर हस्ताक्षर करेंगे। इसकी जानकारी रॉयटर्स के हवाले से दी गई है। इन देशों की नई रक्षा संधि को 'मुस्लिम NATO' का नाम भी दिया जा रहा है। ये तीनों देश ऐसे समय एक साथ आए हैं, जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। इसकी वजह से खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर में व्यापारिक जहाजों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है।