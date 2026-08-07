Donald Trump Birthright Citizenship: अमेरिका में जन्म से नागरिकता पर फिर सख्ती, डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए दो नए आदेश

डोनाल्ड ट्रंप के पहले आदेश के अनुसार, अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को स्वतः नागरिकता नहीं मिलेगी। यह नियम उन मामलों पर लागू होगा, जहां दोनों माता-पिता अमेरिकी नागरिक नहीं हैं। साथ ही उनमें से एक विदेशी आतंकवादी संगठन से जुड़ा है, किसी विदेशी सरकार में कार्यरत है, फर्जी तरीके से नागरिकता हासिल करने की कोशिश कर चुका है या ऐसी कानूनी स्थिति में रह रहा है, जहां संघीय कानून नागरिकता का अधिकार नहीं देता। इस संबंध मे व्हाइट हाउस का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य अमेरिकी कानून का गलत इस्तेमाल रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।