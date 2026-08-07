जल्द खत्म होगा ईरान के खिलाफ युद्ध, डोनाल्ड ट्रंप ने जताया भरोसा

ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात का भी ज़िक्र किया कि पिछले 24 घंटों में ऐसी कई खबरें आई हैं कि अमेरिकी सेना के पास ईरान के साथ युद्ध लड़ने या उससे भी ज़रूरी, दूसरी सैन्य कार्रवाई करने के लिए, चाहे वो कोई नया युद्ध हो या समझौतों के तहत किसी सहयोगी देश की रक्षा करना हो, पर्याप्त हथियार और गोला-बारूद नहीं हैं। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स से लेकर टॉमहॉक मिसाइलों, साइडवाइंडर्स और आम गोला-बारूद तक, हर चीज़ की भारी मांग रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि इन सभी खबरों के बावजूद, हथियारों और गोला-बारूद का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और इन हथियारों की लागत का भुगतान अमेरिकी कांग्रेस को करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना के पास सैन्य कार्रवाई करने के लिए ज़रूरी हथियारों और गोला-बारूद की कोई कमी नहीं है।