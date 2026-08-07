Meta 5000 Crore Fine: फेसबुक-इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा दोषी, मैक्सिको कोर्ट ने लगाया 5,000 करोड़ का जुर्माना

Meta Child Mental Health: ऑनलाइन दुनिया में बच्चों की सुरक्षा और मानसिक सेहत से खिलवाड़ करना अब दिग्गज टेक कंपनियों को बेहद भारी पड़ने लगा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी 'मेटा' (Meta) के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने एक ऐसा नजीर पेश करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसने वैश्विक टेक जगत में हड़कंप मचा दिया है। न्यू मैक्सिको की एक शीर्ष अदालत ने युवाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से पहुंचे मानसिक व शारीरिक नुकसान की भरपाई के लिए मेटा पर 567 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 5,000 करोड़) का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है।