America Iran War: ईरान-अमेरिका समझौते पर पोप लियो ने जताई खुशी, बोले- ‘भगवान का शुक्र है, अब युद्ध खत्म हो’



पोप लियो पहले भी युद्ध के खिलाफ अपनी राय खुलकर रख चुके हैं। ईरान से जुड़े संघर्ष पर उनकी टिप्पणियों के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी भी सामने आई थी। इसके बावजूद पोप लगातार शांति, संवाद और कूटनीति की वकालत करते रहे हैं। अब जब दोनों देशों के बीच समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की तैयारी चल रही है और शुक्रवार को इसे औपचारिक रूप से मंजूरी मिलने की संभावना है, तब दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि क्या यह कदम वास्तव में क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित कर पाएगा या नहीं। फिलहाल, वैश्विक स्तर पर इस पहल को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही कई ऐलान कर चुके हैं। अब इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है।