रूस-यूक्रेन युद्ध: G7 समिट में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की रूस से अपील

Russia-Ukraine War Update: दुनिया की नजरें फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन पर टिकी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच हुई बातचीत चर्चा में है। इसी बातचीत के बाद ट्रंप ने रूस से शांति समझौता करने की अपील की और कहा कि वह युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं, यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के लिए अधिक सैन्य और कूटनीतिक समर्थन की जरूरत पर जोर दिया।