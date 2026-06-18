US Iran Deal: अमेरिका ने जारी किया ईरान के साथ हुआ 14 सूत्रीय MoU, जानें क्या-क्या है डील में

US Iran Deal Detail: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते का मसौदा सामने आया है। अमेरिकी प्रशासन ने इस समझौते का डिटेल जारी किया। अब इसकी फुल टेक्स्ट सामने आ गई है। जिसे दोनों देशों के संबंधों में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। हालांकि अभी इस पर औपचारिक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन समझौते में शामिल बिंदु संकेत देते हैं कि दोनों देश टकराव की जगह बातचीत का रास्ता अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रस्तावित समझौते में कुल 14 प्रमुख बिंदु शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों ने तत्काल प्रभाव से सैन्य कार्रवाई और संघर्ष रोकने पर सहमति जताई है। साथ ही भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ किसी भी प्रकार की सैन्य धमकी या हमले से बचने का वादा भी किया गया है।