G7 Summit: PM मोदी ने उठाया नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप बोले- अमेरिका करेगा पूरी मदद

जी7 शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि फ्रांस में उनकी कई अच्छी बैठकें हुईं और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर काम चल रहा है और दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है और नए कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें भारत की भी भागीदारी है। उन्होंने पीएम मोदी को अपना पुराना मित्र बताते हुए दोनों देशों के संबंधों को बेहद अच्छा करार दिया