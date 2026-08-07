Thailand School Shooting: थाईलैंड में स्कूल में छात्र की फायरिंग, हमलावर समेत 2 की मौत, 15 लोग घायल

थाईलैंड में गन रखने के कानून काफी सख्त हैं। अवैध रूप से हथियार रखने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बावजूद थाईलैंड में बड़ी संख्या में लोगों के पास गन हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया में नागरिकों के पास हथियार रखने के मामले में थाईलैंड सबसे आगे रहने वाले देशों में शामिल है। हाल के वर्षों में थाईलैंड में कई जानलेवा गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। फरवरी में दक्षिणी थाईलैंड के एक स्कूल में 18 साल के युवक ने हमला किया था। उसने स्कूल के प्रिंसिपल और एक छात्रा को गोली मार दी थी। प्रिंसिपल की अगले दिन अस्पताल में मौत हो गई थी।