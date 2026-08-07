अमेरिका में 6 कंपनियों का 90 प्रतिशत मीडिया पर कब्जा, ट्रंप के नए फैसले से बढ़ा विवाद, 70 साल में पहली बार होगा ऐसा

अमेरिका में मीडिया की आजादी पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। संघीय संचार आयोग यानी एफसीसी ने गुरुवार को एक ऐसा फैसला लिया है जो पिछले लगभग 70 साल में पहली बार हुआ है। अब कोई भी एक कंपनी पूरे देश के एक तिहाई से ज्यादा घरों तक अपनी टीवी स्टेशन पहुंचा सकती है।