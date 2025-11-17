मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की शादी: मां नहीं हुईं शामिल; अब्बास और निकहत ने निभाई जिम्मेदारी

मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का निकाह। फोटो सोर्स-XTariq Iqbal (@tariq_iqbal)
Umar Ansari Wedding: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने रविवार को निकाह किया। आज दिल्ली में होने वाले रिसेप्शन में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है।
उमर का निकाह 15 नवंबर को दिल्ली के अशोक लॉन में हुआ। जिसमें परिवार के चुनिंदा सदस्यों को ही शामिल किया गया। पूरा आयोजन निजी रखा गया।
मेहमानों से भी इस निकाह को लेकर गोपनीयता बनाए रखने को कहा गया था। हालांकि, कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करने के बाद निकाह की बात सार्वजनिक हुई। सूत्रों के मुताबिक, निकाह के दौरान उमर अपने पिता मुख्तार अंसारी को याद करते हुए भावुक हो गए और स्टेज पर अपनी पत्नी को पिता की तस्वीर भी दिखायी।
उमर की मां अफशां अंसारी समारोह में मौजूद नहीं थीं, क्योंकि उनके खिलाफ 1 लाख रुपये का इनाम घोषित है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ आजीवन वारंट भी जारी है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। निकाह की पूरी जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी ने संभाली। उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। उन पर मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप था, जिसके चलते 3 अगस्त को लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 23 अगस्त को उनकी जेल बदलकर गाजीपुर से कासगंज भेज दिया गया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर को जमानत मिल गई थी।
सूत्रों के अनुसार, उमर अंसारी की दुल्हन गाजीपुर के मुहम्मदाबाद निवासी मलिक मियां की नातिन बताई जा रही हैं। मलिक मियां एक जाने-माने कारोबारी हैं और उनका परिवार भी वहीं पर रहता है। चर्चा यह भी है कि उमर और उनकी पत्नी एक-दूसरे से पहले से परिचित थे। दोनों की आपसी सहमति और पसंद के बाद ही यह रिश्ता अंतिम रूप से तय किया गया।
