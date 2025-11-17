मुख्तार अंसारी के बेटे उमर की शादी: मां नहीं हुईं शामिल; अब्बास और निकहत ने निभाई जिम्मेदारी

उमर की मां अफशां अंसारी समारोह में मौजूद नहीं थीं, क्योंकि उनके खिलाफ 1 लाख रुपये का इनाम घोषित है। इतना ही नहीं उनके खिलाफ आजीवन वारंट भी जारी है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। निकाह की पूरी जिम्मेदारी उमर के बड़े भाई अब्बास अंसारी और भाभी निकहत अंसारी ने संभाली। उमर अंसारी हाल ही में 30 अक्टूबर को कासगंज जेल से रिहा हुए थे। उन पर मां के फर्जी हस्ताक्षर करवाने का आरोप था, जिसके चलते 3 अगस्त को लखनऊ से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 23 अगस्त को उनकी जेल बदलकर गाजीपुर से कासगंज भेज दिया गया। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से उमर को जमानत मिल गई थी।